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Perşembe ve Cuma günleri için ciddi uyarı!

Meteoroloji Dairesi, Perşembe ve Cuma günleri için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgar bu akşamdan itibaren şiddetini artıracak. Yarın öğle saatlerinden sonra ise fırtınanın şiddeti yükselecek...

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:47
Perşembe ve Cuma günleri için ciddi uyarı!
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Meteoroloji Dairesi, Perşembe ve Cuma günleri için fırtına uyarısında bulundu. 

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın şiddetini artırarak perşembe güney ve batı, cuma günü ise kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (60-100 km/sa) yer yer çok şiddetli fırtına (100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

BURAN: BU AKŞAMDAN BAŞLAYIP ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’dan alınan bilgiye göre, rüzgar bu akşamdan itibaren şiddetini artıracak önce kuvvetli, zaman zamansa fırtına şeklinde esecek.

Yarın öğle saatlerinden sonra fırtınanın şiddeti artacak. Rüzgar, 19 Ocak’ta yön değiştirecek ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek. 

LTB’DEN UYARI: ARAÇLARINIZI AĞAÇ ALTINA PARK ETMEYİN

Meteoroloji Dairesi'nden alınan bilgiye göre kuvvetli fırtına ve rüzgar yarın ülkemizi etkisi altına alacaktır. Lefkoşa Türk Belediyesi yetkilileri, beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat  çekerek  bu konuda dikkatli olunması konusunda yurttaşlara çağrıda bulundu. LTB yetkilileri ayrıca yurttaşları, araçlarını tehlike yaratma olasılığı olan ağaçların altına park etmemeleri ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

Bahsedilen olumsuzluklar karşısında LTB ekiplerinin yurttaşlara yardımcı olmaları için hazır olduklarını belirten LTB yetkilileri, yurttaşların yarın olası tehlikeli durumlarla karşılaşmaları halinde LTB Alo 185 Şikayet hattına ulaşmalarını önemle rica etti.
 

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Son Güncelleme: 17.01.2018 17:25
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