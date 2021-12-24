Künye
Kıbrıs 9
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahtekarlıkla para temini
Sahtekarlıkla para temini
İkisi de cezaevine gönderildi
İkisi de cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Eski kız arkadaşını ciddi darp etti
Eski kız arkadaşını ciddi darp...
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
banner107

Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer yağmur bekleniyor

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 14- 17  derecek dolaylarında olacak. 

24 Aralık 2021 Cuma 18:06
426 Okunma
Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer yağmur bekleniyor
banner108

 Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer don olayı beklendiğini, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer yağmur beklendiğini kaydetti. 
Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi  ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü hava parçalı zamanla çok bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 14- 17  derecek dolaylarında olacak. 
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu  yönlerden orta kuvvette esecek. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da hayat pahalılığı protesto edildi
Lefkoşa'da hayat pahalılığı protesto edildi
Sandık seçmen listelerine başvuru ve itirazlar yarın saat 18.30’da sona erecek
Sandık seçmen listelerine başvuru ve itirazlar yarın saat 18.30’da sona erecek
134'ü yerel, 163 pozitif vakaya rastlandı
134'ü yerel, 163 pozitif vakaya rastlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim