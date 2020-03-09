Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Perşembeden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor

Serin ve nemli havanın etkisiyle KKTC’de perşembe gününden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor. Ayrıca Perşembe, cuma günleri kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi var.

09 Mart 2020 Pazartesi 20:39
203 Okunma
Perşembeden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesinin 10-16 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  hava yarın ve çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe günü akşam saatleri yağmurlu, cuma günü yağmurlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu,  cumartesi  günü  yer yer sağanak yağmurlu , pazar ve pazartesi günleri ise parçalı az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 ºC dolaylarında seyredecek.   
Rüzgarın , genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ,   perşembe  ve  cuma günleri ise Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli, zaman  zaman fırtına     şeklinde esmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiHava DurumuYağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat sis var!
Dikkat sis var!
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Sağlık Bakanlığı'ndan cep telefonlarına mesaj
Sağlık Bakanlığı'ndan cep telefonlarına mesaj
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim