Personel 4 aydır maaş almıyor, ne zaman alacağı ise bilinmiyor!

Türkiye ile imzalanan protokol çerçevesinde halen 28 olan belediye sayısının Aralık 2016’da yarı yarıya azaltılması ve bu çerçevede ekonomik sıkıntıların ortadan kaldırılması hedefleniyordu.

UBP-DP koalisyon hükümeti döneminde belediyelerle ilgili reformun yapılmaması nedeniyle başta Yeni Erenköy olmak üzere çok sayıda belediye maaş veya sosyal yatırımları ödeyemez duruma geldi.

Diyalog gazetesinden Aytuğ Türkkan'a konuşan Yeni Erenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı; 12 köyde yaklaşık 5 bin 600 kişiye hizmet veren belediyenin, ödenemeyen maaşlar yüzünden aylardır iş yapamaz duruma geldiğini belirtirken, birikmiş borçların da 23 milyon liraya yükseldiğini söyledi.

İskele’ye bağlı Yeşilköy’de gerçekleştirilen Diyalog TV’nin Halk Meclisi programına Yeni Erenköy Belediyesi’nin batak durumu damga vurdu.

Kadı: Maaşları ne zaman öderiz bilemiyorum

Başkan Mehmet Kadı, 112 personel olduğunu ve belediyenin personeli ödeyecek gücü olmadığını kaydetti. 4 aydır maaş ödeyemediklerini, bütçenin geçmediği ve hükümetin kurulmadığını söyleyen Kadı, ne zaman maaş ödeyebileceğini bilmediğini söyledi. Belediyenin bilinen borç miktarının 23 Milyon TL olduğunu, hala bilmedikleri ve dışarıda borç görünen faturalar olduğunu ve bunların miktarını bilmediklerini kaydetti.

Belediye çalışanlarının ücretlerini alamadıkları, vatandaşların da hizmet alamadıkları için haklı olduğunu belirten Kadı, Ne yapacağımı ben de bilmiyorum” diye konuştu.

“112 personeli ile yürütmek mümkün değil”

Mesut Yıkıcı’nın istifa etmesi sonrasında en yaşlı Belediye Meclis Üyesi olarak başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Kadı şunları aktardı, “16 aydan bu yana başkanlık yapıyorum. İyi niyet ile yola çıktım ancak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. 417 bin TL katkı payı alıyoruz ama kasaya girmiyor, eski borçlara gidiyor. 2018’den itibaren yeni borçlar kesilmeye başlayacak. Devlet bize para veremiyor. Geçmiş yönetimler iyi hesaplamadı. 120 personel var kaldırmıyor bu yapı. Şimdi emekliler var 112’ye düştü personel. Emekliye çıkanlar ikramiyelerini alamıyor. Emekliye de yüzde 20 ödüyorum. Ama bir kuruş para düşmüyor kasaya. Tabi ki vatandaşa hizmet götüremiyoruz. Araç bozuluyor tamir edemiyoruz. Hiçbir kimsede kredimiz kalmadı. Ben girdiğimde nasıl yönetildiğini gördüm. Burada sorun sadece para değil bunların iç huzursuzlukları var. Belediye çalışanı da birlik değil. 12 köy 5 bin 600 nüfus. Gelirleri artırdım, vatandaştan toplandım. Geçmişte yüzde 20’ydi bugün yüzde 62.. Her ay sadece personel için 370 bin TL maaş parasına ihtiyacım var, devletten para yok. İşçi fazla, bu belediye bu yükü kaldırmaz.”

“Belediyenin anahtarlarını götürüp vereceğim”

Yeni dönemde seçime girmeyi düşünmediğini ifade eden Kadı konuşmasının devamında şunlar söyledi, “Yürümeyen bir belediyeyle nasıl seçime gidelim, nasıl hizmet yapacağız. Vatandaş haklı çöpü bile alamıyorum. Araç bozuluyor 4-5 günde ancak yapabiliyoruz. Borçlar bitmiyor. Bakın 16 ay geçti yeni borçlar çıkıyor. Toplam borç 23 milyon TL bildiğimiz miktar. Ama daha faturalar var bilmiyoruz onların tutarını. Anahtarları götürüp vereceğim. 4 ay maaş ödeyemedik, 5 oluyor. Avans istedim, hükümetin kurulması bütçenin geçmesi gerekir diyorlar. Ne zaman olacak bu iş? Mart Nisana kalır herhalde. Ben ne yapacağım o zamana kadar?

Öykün, hükümetleri suçladı

Belediyeyi batırmakla suçlanan eski başkan Özay Öykün ise belediyenin bu hale gelmesinin nedeninin gelmiş geçmiş hükümetlerin yanlış politikaları olduğunu savundu

Eleştirilerin odağında olan isim eski başkanı Özay Öykün hükümetlerin yanlış icraatları nedeniyle belediyenin bu noktaya geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Gelmiş geçmiş hükümetler Yenierenköy Belediyesini yılda 4 milyon TL olmak üzere bataklığa sürüklediler. Bu 4 milyon günden güne de büyüyor. Erenköy Belediyesinin hakkı olan parayı idareler gasp etti çıkardıkları yasalarla. Yalnız Erenköy değil diğer küçük belediyeleri de. Bazı örnekler vereyim. CTP döneminde Belediye Kamu Görevlileri Yasası uygulamaya girdi. Yalnız bu uygulamanın Erenköy’e en az 400 bin TL yılda olmak üzere zarar getirmiştir. Bu yasa öncesinde 3 memurumuz vardı ama yasayla birlikte 20 kişi memur oldu ve maaşlar çok yükseldi. 2012’de UBP Hükümetteyken sokak lambalarının enerji parası ödenmediği için sokak lambalarını kesmeye başladılar. Belediyeden aldılar bu işleri KIb-Tek’e verdileri. Biz bu iş için 3 kişi istihdam etmiştik o kişilerin aylık maliyeti 18 bin TL’dir. Bunu ödemeye devam ediyor belediye. Kısaca Yenierenköy Belediyesi hükümetlerin yanlış icraatları neticesinde bu hale gelmiştir.”

Çalışanlar ne dedi?

Yılmaz Güler:

4 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Serdar Denktaş’a teşekkür ediyorum, bir şekilde bize 3-4 maaş ödemeye çalıştı. Seçim yasakları girince başka alamadık, O’na teşekkür ediyorum. Bu kadar maaş geriliğimiz varken siyasilerin hiçbiri “bu insanlar 5 aydır ne yiyor içiyor” diye bir derde düşmedi. Bir koltuk davasına düştüler gidiyorlar. Kimsenin babasının çiftliği değil orası.

İsmail Konat:

Çiftçilikle uğraşıyordum ama 5 sene önce belediyeye girdim. 7 nüfusum 3 çocuğum üniversitede okuyor, para alamıyorum. Ne yapayım? Hırsızlık mı yapayım? Böyle hükümet mi olur? İkinci sınıf insan olduk!

Perol Mavili:

Ben 10 yıllık personelim. Başkanlar personelleri aldı şimdi ödenemiyor. Maliye Bakanı Denktaş destek oldu biraz maaş aldık, 5 aydır maaş alamıyoruz. Bugün yerel yönetimlerden sorumlu bakan İçişleri Bakanıdır. Ama bugün oldu hiç gündemine bile almadı bizi. Biz elçiliğe kadar gittik, sözler aldık meclisimizden ama Sayın Bakan uğramadı bile. Buradaki personel ne durumda, halk hizmet görüyor ne dertleri var diye sormadı. Her yerde borç var. Lefkoşa Belediyesi de ayni bataklığa girdi ama çıkarıldı. Ama bizim belediyemize yardım edilmedi.