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Personel istihdam edilecek! İşte koşullar...

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında (GKK) görevlendirilmek üzere, Askeri Memur statüsünde çeşitli hizmet sınıflarında istihdam edilecek personel için sınav takvimi yayımlandı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 16:56
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Personel istihdam edilecek! İşte koşullar...



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Personel İstihdam Sınav Takvimi Https://mucahit.gov.ct.tr/ web adresinde yayımlandı.

29 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak sınavlarda adaylardan son 3 gün içerisinde yapılmış antijen test sonucu isteneceği ifade edilirken koronavirus test sonucu pozitif olan adayların öncesinde haber vermeleri durumunda sınava katılmaları için tedbir alınacağı  kaydedildi.

Tüm adaylardan sınav gününe yönelik istenen koşullar şöyle:

“Sınav başlangıç saatinden 1 saat önce sınav salonlarında hazır olacaktır.

Son 3 gün içerisinde yapılmış antijen test sonucunu yanında getirerek görevli personele ibraz edecektir. Antijen test sonucunu ibraz etmeyen adaylar sınav salonuna alınmayacaktır.

Koronavirus test sonucu pozitif olan adayların öncesinde haber vermeleri durumunda sınava katılmaları için tedbir alınacaktır.

Sınav süresince kimlik kartlarını yanlarında bulunduracaktır.

Sınava gelirken yanlarında en az 2 adet maske getirecektir.

Sınav takviminde bir değişiklik olması durumunda https://mucahit.gov.ct.tr/ web adresinden adaylara duyurulacaktır.”

Son Güncelleme: 26.10.2022 16:59
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