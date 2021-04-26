Personel pozitif çıktı, Tapu ve Kadastro Dairesi kapatıldı

Açıklamada, Tapu Dairesi’nde işlem yapmak isteyen vatandaşların, ikametlerine en yakın Kaza Tapu Amirliklerine başvurulmaları çağrısı yapıldı.

Söz konusu açıklama şöyle:

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR

İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Bu nedenle tedbir amaçlı, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğümüz ikinci bir açıklamaya kadar çalışmalarına ara vermiştir. Kaza Tapu Amirliklerimiz ise çalışmalarına devam edecektir. Tapu Dairesinde işlem yapmak isteyen vatandaşlarımızın işlemleri için ikametlerine en yakın Kaza Tapu Amirliklerine başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”







