Personelin özlük haklarına dokunulmayacak!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ programına katılarak gündeme ilişkin soruları değerlendirdi.

Belediyeler Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girebilmesi için ilk adımın atıldığını belirten Öztürkler, Belediyeler Reformu’nun yanı sıra 51/91 Belediyeler Yasası’nın belediyelerin ayakta durabilmesi için önem arz ettiğini vurguladı.

"AMACIMIZ BELEDİYELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASINI SAĞLAMAK””

İçişleri Bakanı Öztürkler, 51/91 Belediyeler Yasası ile temel amacın, belediyeleirn sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Öztürkler, Belediyeler Reformu’nun çeyrek asırlık bir çalışma olduğunu belirterek, her hükümet döneminde, belediylerin birleştirilmesine yönelik reformlara ilişkin atıfta bulunulduğunu belirtti.

"BELEDİYELERİN NEFES BORULARI KESİLDİ"

Öztürkler, belediyelerin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle, vatandaşına hizmet veremediğini belirterek, belediylerin nefes borularının kesildiğini söyledi.

“HİÇBİR PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARINA DOKUNULMAYACAK”

Öztürkler, 51/91 Belediyeler Yasası’nın hayata geçmesi ile belediylerin ayakta durabileceğini vurguladı.

Öztürkler, sendikalar ve diğer partiler ile görüşmlerin devam ettiğini belirten Öztürkler, belediylerde çalışan hiçbir personelin özlük haklarına dokunulmayacağını ve herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirterek, “Bunun için bütün irademizi ortaya koyduki koymaya devam edeceğiz.” dedi.

“İNSAN ÜRETTİKLERİ KADAR SAYGI DUYAR”

Öztürkler, konuşmanın kolay olduğunu söyleyerek, önemli olanın söylenenlerin ne kadarı hayata geçiriliyor dedi. Öztürkler, “İnsan ürettikleri kadar saygı duyar” dedi.

Öztürkler, Belediyeler Reformu’nun hayata geçebilmesi için var gücüyle çalışıldığını kaydetti. Öztürkler, HP ve CTP’nin de daha önceki çalımlarının da ele alınarak görüşüldüğünü ve diğer partiler ile görüştüklerini kaydetti.

Belediyelerin 10- 15 yıl boyunca rahat nefes alabilmesi için yasanın geçmesi gerektiğine değinen Öztürkler, bu haftada çalışmaların sürecini söyledi.

Yapılan tüm toplantılarda herkesin bu yasanın geçmesi yönünde isteği olduğuna değinen Öztürkler, herkesten irade ve duruş beklediğini söyledi.

Ad- Hoc Komite’de, tüm arkadaşların sammi bir şekilde emek harcadığını söyleyen Öztürkler, birleşitirme ve noktasında bazı siyasi partiler ile farklı görüşlerimiz var dedi.

Beledeyleri bağlayan 51/91 Yasası sayesinde belediyelerin özerkliklerini sürdürebilme şansına sahip olacağını vurguladı.

Öztürkler, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesindeki amaçlarının oy çokluğuyla değil, oy birliğiyl hayata geçmesi temennisinde olduğunu kaydetti.

Öztürkler, Yasa Tasarısı’nın ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Postası