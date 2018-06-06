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Personelle sohbet, hastalara geçmiş olsun ziyareti

Sağlık Bakanı Besim, Bayram öncesi ilk ziyaretini Cengiz Topel Hastanesi’ne gerçekleştirdi...

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:16
Personelle sohbet, hastalara geçmiş olsun ziyareti

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Ramazan Bayramı öncesi ilk ziyaretini Cengiz Topel Hastanesi’ne gerçekleştirdi. 

Bakan Besim, Cengiz Topel Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, bayramlarını kutladı. 

Hastalar ve sağlık çalışanları ile bu vesile ile bir araya geldiklerini kaydeden Bakan Besim, Cengiz Topel Hastanesi’ne yeni bir röntgen cihazı kurulduğunu, teknik cihazların takviyesi ile gelişme kaydedildiğini belirtti. 

Bakanlık açıklamasına göre, Cengiz Topel Hastanesi ve çevresine, ilerleyen aylarda hayata geçirilecek projelerle ilgili sağlık çalışanlarına bilgiler veren Bakan Besim, buraya kısa sürede hemşire takviyesi yapılacağını açıkladı. 

Bakan Besim’e ziyaretinde Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter, Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol eşlik etti.

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Son Güncelleme: 06.06.2018 17:20
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