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Peşkeş çekilen arazi mahkemelik oldu!

Yıllığı 1 Dolar’a kiralanmak istenen milyonlarca sterlin değerindeki kooperatif inşaatı mahkemelik oldu. Çevreciler yapılan doğa katliamına karşı harekete geçti…

13 Ağustos 2021 Cuma 08:14
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Peşkeş çekilen arazi mahkemelik oldu!

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

BAKANLAR KURULU KARARLARI DAVALIK OLDU… Güven Yapı Kooperatifine 49 yıllığına kiralanan ve Girne'ye kuşbakışı bakan arazide başlanan 105 dubleks evli, havuzlu ve çeşitli ayrıcalıklara sahip kooperatif inşaatıyla ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Yıllığı 1 dolara kiralanmak istenen Arazi meselesi davalık oldu. Birçok sivil toplum örgütü avukatlar eşliğinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne ara emri ve Bakanlar Kurulu kararlarının iptalleri için dava açtı.

“MEMLEKETTEN YANA TARAF OLDUK”… Çevre gönüllüleri Güven Yapı Kooperatifi tarafından başlatılan inşaatla ilgili mahkemede ara emri almak için başvuru yaptılar. Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Feriha Tel, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, “Memleketten yana taraf olduk” diyerek, “Umarım ara emrini alır ve yapılan doğa katliamını durdururuz ve halkımızla birlikte orayı yeniden yeşillendiririz” şeklinde konuştu. 

“ORMAN ARAZİLERİNİ PEŞKEŞ DERDİNDESİNİZ”… KITSAB Başkanı Orhan Tolun, Gündem Kıbrıs WEB TV'de Çiğdem Aydın'la Günaydın programına katılarak, söz konusu araziyle ilgili, “Hastanemiz yok, dairelerimiz kiralık apartman dairelerinde, yolumuz yok, halkın nefes alacağı bir milli park yok insanlar aç sektörler öldü. Siz Sayın Başbakan, orman arazilerini peşkeş derdindesiniz buna karşıyız” açıklamasını yaptı.

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