“Peşkeş”e karşı imza kampanyası başlatıldı

Karaoğlanoğlu Muhtarlığı, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü, Girne İnisiyatifi ve Karaoğlanoğlu bölgesi sakinleri Karaoğlanoğlu Belediye Parkı’nda dün 18.00’de bir toplantı düzenledi. Toplantıda Ali Bağlarbaşı tarafından bir de basın açıklaması okundu.

Etkinliğe Girne Belediyesi Başkan adaylarından Nidai Güngördü, Birol Karaman ve Akın Akı da katıldığı toplantıda, otel değil ama yeşil alan ve park için destek verileceği vurgulandı.

Tüm belediye meclis üyesi adayları da basın açıklamasına katılıp Karaoğlanoğlu halkının peşkeşe karşı mücadelesine destek verdiklerini söyledi.

Toplantıda Ali Bağlarbaşı tarafından okunan basın açıklaması şöyle:

"Sevgili Basın Mensupları ve karaoğlanoğlu halkına burda bulunduğunuz için sizlere önce teşekür ederim.

Basın bildirimiz,

Biz Karaoğlanoğlu bölgesi sakinleri, Karaoğlanoğlu Muhtarlığı, Karaoğlanoğlu spor kulübü ve Girne Inisiyatifi olarak, bugün Karaoglanoglu bölgesinde ve tüm Girne sahil şeridinde ,kamu arazilerinin kullanima açılma yöntemleri ile ilgili hizla devam eden talan zihniyetinden dolayı endişelerimizi siz basin mensuplari ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Karaoğlanoğlu mevkii Merit Park ve Kaya Palazo otelleri arasinda kalan sahil şeridinde (Pafta/Harita XII.10.E1-E2 91/1/2/1, 91/1/2/2+ 91/1/2/3+ 91/1/1+ 91/1/2/4+ 91/2/4+ 91/1/2/5+ 91/2/3 nolu) 15 dönümlük deniz kenarindaki kamu arazisine yapilmasi planlanan 500 yatak kapasiteli otel inşaatinin durdurulmasını talep eden imza kampanyamızı duyurmak amaciyla biraraya geldik.

River Rocks İnvestment Ltd tarafından 29 Mayis 2018 tarihinde Merit Park otelde ÇED tüzüğünün 22 maddesi uyarinca düzenlenen toplantıdan , Halkin Katilimi vasitasiyla haberdar olduk. Böylesi büyük bir yapılaşmanın çevreye etkisini degerlendirmek icin düzenlendigi iddia edilen toplantida Cevre Dairesi ve Orman Dairesi dışında hicbir resmi kurum ve kuruluştan karşımızda muhattap bulamadik.

Araştirmalarimiz sonucunda kamu yararina kullanilmasi gereken bu arazilerin turizm yatırımı amaci ile 22/03/2013 tarihinde K(II) 1361—2013 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile Turizm ve çevre Bakanliginin kontrolüne verildiğini, sonrasinda da 3-11-2017 tarihinde Turizm ve Cevre Bakanligi tarafindan River Rock Investment Ltd. isimli sirkete iceriğinde kamu yararina atfen hicbir hükmün ve/veya maddenin bulunmadığı bir sözleşmeyle otel yapilmasi amaci ile kiralanmistir.

Girne ve Karaoglanoglu bölgesinde son yillarda hizlanan çarpık yapılaşmanın ve beraberinde getirdiği tahribat sonucunda bölge sakinlerinin yaşam kalitesi gittikçe düşmekdedir. Bahsedilen mevkide 2 tane 5 yildizli otel bulunmaktadir. Bölgeye üçüncü bir otel inşaati mahalle sakinlerine bölgeyi yaşanmaz hale getirecegi gibi, Karaoglanoglu sahil şeridinin bir beton duvarla örülmesi ve Karaoğlanoğlu halki ile deniz arasina set çekilmesi anlamina gelmektedir.

Ne bölge cografyasi nede mevcut altyapi bölgede daha fazla yapilaşmayi

kaldiramayacak durumdadır. Ayrica Girne bölgesinde kitle turizmi’nin teşvik edilmesi hem Girne Imar Plani’na hem de 05-2011 tarihli Turizm Gelişim Yasasi’na aykiridir.

Turizm Çevre ve kültür Bakanligi ve tüm ilgili kurumlari bu bölgeye otel yapilmasi yönündeki kararlarini gözden geçirmeye ve bölgedeki diğer otellerin yarattigi betonlaşma ve tahribati da hesaba katarak ve kamunun gercek menfaati gözetilerek mevzubahis 15 dönümlük arazinin rekreasyon alani olarak düzenlenmesi icin calişma yapmaya davet ederiz.

Halka ve kamu menfaatine ayrilmis olan sahillerimizin,kıyılarımızın ve kamu menfaati icin kullanilmasi gereken arazilerimizin, kamu yarari maskesi altinda,özel ve tüzel kişilere şahsi kazanç elde etmek amaciyla tahsis edilmesinin veya kiralanmasinin karşısındayız.

Bölgeye bir otel daha inşa edilmesi yönündeki tüm faaliyetlerin bir an önce durdurulmasini, bu arazilerin kamu menfaati dışında kullanımına imkan saglayan tüm kararlarin iptalini, bölgedeki balıkcı barınağının iyileştirilmesi ve arazide yeşillendirme calişmasi yapilip rekreasyon araci olarak düzenlenmesini ve tüm Girne halkinin kullanimina açilmasini talep ederiz.

Ekde: Rekreasyon taslak projemiz görülmekdedir.

Bu yöndeki haklarımızı korumak adına tek vucut olup mücadelemizi hukuki haklarımız dahil, sonuna dek devam ettirecegimizi saygılarımızla bildiririz."