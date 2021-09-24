Peşkeşin Adı Lefkoşa Türk Belediyesi

GÜNDEM KIBRIS - Özel Haber

HARMANCI DÖNEMİNDE NEOLİBERAL POLİTİKALAR

Tarihi “Badanbulya çarşısı” peşkeş çekiliyor. Lefkoşa Türk Belediye’sine ait olan Lefkoşa’nın göbeğindeki Bandabulya çarşısı tarihe gömülmek için ihalesiz kiralanıyor.

Colony Otel'in sahibi Erbil Arkın’a iki bin sterlin kira bedeline ihalesiz bir şekilde verilen Tarihi çarşının akıbetinin henüz ne olacağı bilinmiyor.

HARMANCI İLE ARKIN İLİŞKİSİ SORGULANIYOR

Arkın ile Harmancı’nın arasındaki bu ilişkinin seçim yatırımı olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Kamusal ve halkın malı olan Bandabulya arkasındaki eski sinema ARUCAD isimli üniversiteye oldukça düşük bir miktara kiralandı. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği Projesi olarak gündeme gelen fakat sonuca ulaşılamayan proje ile ilgili adrese teslim ihaleye çıkıldı.

“Sözde ihaleye” karşı çıkan belediye Meclis üyeleri olmasına rağmen Erbil Arkın’a verilen tarihi bina ile ilgili Sayıştaylığın ne yapacağı merak ediliyor.