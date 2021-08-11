PEŞKEŞİN KARARNAMESİ!

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER

AİDİYET DUYGUSU İÇİN… Bakanlar Kurulu’ndan konuyla ilgili yeni bir karar çıkmazken, eski bir Bakanlar Kurulu kararnamesi gündemde bomba etkisi yarattı. 2017 DP/ UBP hükumetinde Hüseyin Özgürgün’ün kabinesi Bakanlar Kurulu Kararıyla 10 milyon sterlinlik araziyi eşdeğer mal yasası kapsamından çıkararak mevzu bahis yapı kooperatifine askerin aidiyet duygusunu artırmak ve moral motivasyonunu artırmak maksadıyla karar üretildiği ortaya çıktı.

ÖZGÜRGÜN VE DENKTAŞ’IN İMZASI VAR… Dönemin Başbakanı Hüseyin Özgürgün ve dönemin Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın imzalarının bulunduğu Bakanlar Kurulu kararnamesinde kabine üyeleri arasında şimdiki Başbakan Ersan Saner de bulunuyor.

YILLIĞINA 1 DOLAR ÖNERDİ… Dörtlü hükümet döneminde de Maliye Bakanlığını yürüten Denktaş bu kez ilgili arazinin rayiç bedeli için yeniden Bakanlar Kurulu’na kararı taşıyor. Yıllığı 1 dolar önerisine Halkın Partisi karşı çıksa da kararın iptali için bir girişimde bulunulmadı. Ülkede infial yaratan arazide inşaat çalışmaları sürerken, Saner hükümetinin konuyla ilgili alacağı tavır merak ediliyor.

HALKTAN GİZLEDİLER… Öte yandan 2017 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayınlanması kararının halktan bilgi gizlemeye yönelik olduğu dikkat çekerken kamu arazilerinin bu şekilde kararnamelerle verilmesi tepki ile karşılandı.