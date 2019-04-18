Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!

Pestisit Kalıntılarını Azaltma, Pestisit Uygulama Teknikleri ve Kalibrasyon eğitimleri düzenlendi

18 Nisan 2019 Perşembe 12:27
Pestisit Kalıntılarını Azaltma, Pestisit Uygulama Teknikleri ve Kalibrasyon eğitimleri düzenlendi
banner44

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde hem ziraat mühendisleri ve teknisyenler hem de tarımsal ilaç satıcı ve ithalatçılarına yönelik eğitimler düzenlendi.

banner41
15-17 Nisan 2019 tarihleri arasında yer alan“Pestisit Kalıntılarını Azaltma, Pestisit Uygulama Teknikleri ve Kalibrasyon” eğitimlere,Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı dairelerde görev yapan ziraat mühendisleri ve teknisyenlerle,tarımsal ilaç satıcı ve ithalatçıları katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen teorik ve uygulamalı eğitimler,TC Tarım ve Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İlaç Alet Toksikoloji ve Yabancı Ot Bölümü uzmanları Dr. Öncül Kaangül Caner ve Ziraat Y. Mühendisi Hakan Örnek tarafından verildi.Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifikaları verildi. (BRT/MAIL)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Pestisit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de gıda işletmeleri ”gece baskınlarıyla” denetleniyor
Girne’de gıda işletmeleri ”gece baskınlarıyla” denetleniyor
Lefkoşa’da uyuşturucu! 2 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da uyuşturucu! 2 kişi tutuklandı
Özersay, Çavuşoğlu ile görüştü
Özersay, Çavuşoğlu ile görüştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim