“Peter ve Kurt” Lefkoşa'daydı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen Eğitim Konserleri’nin ikincisi; Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, konseri Değirmenlik Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Yakın Doğu Koleji öğrencileriyle birlikte izledi. Konseri Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın yanı sıra çok sayıda yetişkin müziksever de izledi.

Sergei Prokofiev’in Peter ve Kurt isimli senfonik masalının sahnelendiği konserde, şef olarak Ali Hoca, anlatıcı olarak İzel Seylani ve baş kemancı olarak Nihat Ağdaç görev aldı.

İKİ YILDA, YAKLAŞIK 6 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK

Üçüncüsü, yarın saat10.00’da Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek eğitim konserlerinde, yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Geçtiğimiz sene, İskele, Güzelyurt, Girne ve Gazimağusa’da düzenlenen konserlerde de yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşılmıştı.

ESER, ÇOCUKLARI, ORKESTRADA YER ALAN ÇALGILAR İLE TANIŞTIRIYOR

Senfoni orkestrası eşliğinde anlatılan olan “Peter ve Kurt” isimli senfonik masal tarzındaki eser, çocukları, orkestrada yer alan çalgılar ile tanıştırmaya hizmet ediyor. “Peter ve Kurt”ta her bir karakterin, bir çalgı ya da çalgı grubuyla ve müzik teması ile temsil edilmesinden ötürü, eserin çocukların müzik eğitimi açısından çok yararlı olduğu belirtiliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ ORKESTRALAR TARAFINDAN SAHNELENDİ

“Peter ve Kurt” eserinin pek çok önemli orkestra tarafından seslendirildiği, eserin sinemaya da uyarlandığı biliniyor.

Prokofiev’in “Peter ve Kurt” isimli eseri, beyaz perdede de oldukça büyük yankı uyandırdı. “Peter ve Kurt”, merkezi Londra’da bulunan Breakthru Film tarafından 2006 yılında animasyon film olarak sinemaya da uyarlandı. Suzie Templeton’ın yönettiği bu başarılı film, 2007 yılında En İyi Kısa Animasyon Film dalında BAFTA adaylığı aldı; sonraki yıl da zafere ulaştı: 2008 yılındaki En İyi Kısa Animasyon Film dalında verilen Oskar, “Peter ve Kurt”un oldu.