"Petrol için Ortadoğu'yu şekillendirmeye çalışıyor"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararını vermesini, tüm Ortadoğu’yu ateşe atacak tehlikeli bir girişim olarak değerlendirdi.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün yazılı açıklamasında, yaşananların emperyalist Amerikan siyasetini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, üç semavi dine ev sahipliği yapan Kudüs’ün 1967 sonrasında şehri işgal eden İsrail’in başkenti yapılmasının, bu şehirde olduğu kadar tüm dünyada şiddet ve gösterilerin artmasına, terör saldırılarının şiddetlenmesine neden olacağını kaydetti.

Sonüstün, “Dünya petrol rezervinin önemli bir bölümünü barındıran Ortadoğu’yu kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışan Anglo-Amerikan emperyalizmi, benzer böl yönet politikalarını yurdumuz Kıbrıs’ta da uygulamıştır” diyerek, BKP’nin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdüreceğini vurguladı.