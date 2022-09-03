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Petrol kirliliği Karpaz kıyılarına yaklaşıyor!

03 Eylül 2022 Cumartesi 13:50
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Petrol kirliliği Karpaz kıyılarına yaklaşıyor!


Biyologlar Derneği eski Başkanı biyolog Hasan Sarpten, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren "Akdeniz Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea)" Güney Kıbrıs makamlarına yaptığı acil uyarıda Akdeniz açıklarındaki petrol kaynaklı kirlilik unsurlarının Karpaz kıyılarına yaklaşmakta olduğunu belirttiğini duyurdu.

Sarpten'in açıklaması şu şekilde:

Bu sabah BM bünyesinde faaliyet gösteren "Akdeniz Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea)" Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına yaptığı acil uyarıda Akdeniz açıklarındaki petrol kaynaklı kirlilik unsurlarının Karpaz kıyılarına yaklaşmakta olduğunu belirtti. İki toplumlu çevre teknik komitesi tarafından başta Çevre Bakanlığı Müstesari olmak üzere KKTC hükumet yetkililerine de bilgi verildi. Şu an, yetkililerin hızla harekete geçmesini bekliyoruz.

Ne yazık ki kıyılarımız bir kez daha petrol tehdidiyle karşı karşıya kalmış durumdadır. Geçen sefer "teget" geçen felaket belli ki bu kez ciddi bir kirlilik yaratacak. Peki, buna hazır mıyız? Geçen seferden ders çıkarıp ekipman, araç gereç ve en önemlisi acil müdahale konusunda müdahale edebilecek durumdamıyız? Cevabı hepimiz biliyoruz ve endişeyle bekliyoruz...

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