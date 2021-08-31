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PETROL SIZINTISI! Fuat Oktay ve Saner görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmeler hakkında, Başbakan Ersan Saner ile görüştü.

31 Ağustos 2021 Salı 14:49
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PETROL SIZINTISI! Fuat Oktay ve Saner görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın KKTC makamları ve ilgili bakanlıklarla koordinasyon halinde süreci takip ettiği kaydedildi.
Oktay'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan ve bu sabah KKTC'ye ulaşan ekiplerle görüştüğü belirtilen açıklamada, Karpaz açıklarına 19 km mesafede ana kütleden kopmuş bir kirliliğin olduğu belirtildi.
Açıklamada, kirliliğin temizlenmesine yönelik müdahale çalışmalarının hali hazırda 1 gemi 4 römorkör olmak üzere toplam 5 deniz aracıyla sürdürüldüğü; ayrıca büyük acil müdahale gemileri Nene Hatun ve Seyit Onbaşının da İstanbul'dan bölgeye hareket ettiği bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan ve bu sabah KKTC'ye ulaşan ekiplerle görüştü. 
Açıklamada, denizdeki kirliliğinin İHA'larla da havadan takip edildiği aktarıldı.

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