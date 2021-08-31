Petrol Sızıntısı Her An Karpaz Kıyılarına Ulaşabilir!

Akaryakıt sızıntıları, denizel ve kıyısal ekosistemi kısa, orta ve uzun vadede olumsuz etkileyen insan kaynaklı çevre felaketlerinin başında gelmektedir.

Denizlerde bulunan yumuşakçalar, derisidikenliler, süngerler, mercanlar gibi denizel omurgasızların yanı sıra balıklar, deniz kaplumbağaları, deniz ve kıyı kuşları ile deniz memelileri de akaryakıt sızıntılarından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen canlılar arasındadır.

Bir diğer taraftan deniz ve kıyısal ortamı bir film gibi kaplayan akaryakıt orta ve uzun vadede birincil ve ikincil üretimi engelleyerek denizel ve kıyısal ekosistemin zarar görmesine sebep olmaktadır.

Dün Suriye’de başlayan akaryakıt sızıntısının yönü ve ilerleme hızı ile ilgili yapılan simülasyon modelleri, sızıntının bugün içerisinde Karpaz kıyılarına ulaşacağını göstermektedir.

DoğaPark'ın ne yazık ki bu sızıntıyı ve Karpaz'a ulaşmasını engelleyecek imkanları bulunmamaktadır. Uzmanlarımız en azından reaktif önlemler için prosedürleri belirlemiş ve bugün itibarı ile erken müdahale ekiplerini Karpaz'a konuşlandırmış ve hazır vaziyette beklemektedir.

Denizel ortamda veya kıyılarda desteğe ihtiyaç duyan, akaryakıta bulanmış hayvanlar gördüğünüz takdirde lütfen acilen 1190 Yaban Hayatı Destek Hattı'nı arayarak bilgi veriniz.

Akaryakıt içerisinde bulunan hidrokarbon türevleri ileri derecede kanserojen olup asla çıplak elle temas edilmemelidir. Akaryakıta bulanmış canlıların temizlik, tedavi ve rehabilitasyonu uzmanlık gerektirmekte olduğu için bilgi ve yönlendirme almadan müdahale etmeye çalışmayınız.