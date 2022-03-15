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Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esasları Tüzüğünde Değişiklik

Akaryakıt Yasası altında bulunan “Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük”, akaryakıt fiyatlarının her iş günü yeniden düzenlenmesini mümkün kılacak şekilde değiştirildi.

15 Mart 2022 Salı 10:47
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Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esasları Tüzüğünde Değişiklik
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Bakanlar Kurulu’nun kararı gereği dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik, 15 Ağustos 2022’ye kadar yürürlükte kalacak.

Yapılan değişikliğe göre, akaryakıt ürünlerinde fiyat hesaplaması, en son tavan fiyatın uygulanmaya konulduğu günden başlamak üzere, her iş günü için ithal parite fiyat değişiminin takip edilmesi ve o günlük ithal parite fiyatının, fiyat değişim koridorunun dışına çıkması halinde tavan satış fiyatının yeniden belirlenmesi şeklinde gerçekleşecek.

İthal parite fiyatı; petrol ürünleri için emsal fiyat bülteninde yayımlanan FOB İtalya fiyatına, navlun ve sigorta ilavesiyle oluşan CİF fiyatın aynı güne ait döviz kuru ile Türk Lirası’na çevrilmiş değeri baz alınarak oluşturulacak.

Döviz kuru ise KKTC Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de ilan edilen ABD Doları kuru üzerinden hesaplanacak.

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