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PGM Bayram nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı

Dört günlük Kurban Bayramı Pazar günü başlıyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:55
PGM Bayram nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı

Polis Genel Müdürlüğü, 11-14 Ağustos tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı’nın huzur ve güven ortamı içerisinde kutlanabilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.

Halkın bayramını da kutlayan Polis Genel Müdürlüğü, İslam dininin en müstesna günlerinden biri olan bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı ve hoşgörünün ön plana çıktığı günler olduğuna işaret ederek, bu özel günlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin yaşam kalitesini artıracağına işaret etti.

Polis açıklamasında, polisin, şikâyet ve yardım taleplerinizi değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarıyla kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağı belirtildi.

Polisin ve halkı derin üzüntüye boğan, ülkeyi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte “dur” diyebilmek için, alınan tedbirlerin yanında vatandaşın yardım ve desteğine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşı trafik konusunda daha dikkali olmaya çağrılarak, vatandaşın hırsızlık ve yangına karşı tedbirli olunması istendi.

(BRT/PGM)

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PGM
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halk 2019-08-09 11:08:02

bu yazıdaki tedbirleri anlayan var mı bunlar zaten olması gerekenler değil mi...?
Tedbirler Nelere bu özel gün için......

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Halk 2019-08-09 11:09:51

Yukarda Yazılanlar olması gerekneler değil mi. ? Bunların Tedbir değil zaten olması gerekneler olduğunu düşünüyorum. Tedbir olarak yazılmış olanları gören varsa açıklasın lütfen....
Sadece Bu özel gün yani kurban bayramı için alınan tedbirler nelerdir Lütfen yazarmısınız....
Teşekkürler...

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