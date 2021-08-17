PGM'de atamalar yapıldı

Polis Genel Müdürlüğü’nde terfilerin yanı sıra yeni nakil ve atamalar gerçekleşti:
Polis Müdürü: Sıtkı Erkıvanç PGM Polis okulu müdürlüğünden PGM Trafik müdürlüğüne (Müdür)
Polis Müdürü: Ahmet Beşerler Gazimağusa Polis Müdürlüğünden Lefkoşa polis müdürlüğüne (Müdür)
Polis Müdürü: Kasım Kuni PGM Özel harekat müdürlüğünden İskele polis müdürlüğüne (Müdür)
Polis Müdürü: Kaan Resa Saçar Girne polis Müdürlüğünden PGM Polis Okulu müdürlüğüne (Müdür)
Polis Müdürü: Hüseyin Kadir Çete c Lefkoşa polis müdürlüğünden Gazimağusa polis müdürlüğüne (Müdür)
Polis Müdürü: Gökay Karagil İskele polis müdürlüğünden Girne polis müdürlüğüne (Müdür)