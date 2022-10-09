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PGM'den yangın hakkında açıklama....

Polis Genel Müdürlüğü Teknecik elektrik santrali yakınlarındaki çöplük alan hakkında yazılı açıklama yaptı.

09 Ekim 2022 Pazar 17:06
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PGM'den yangın hakkında açıklama....



El-Sen'in dumandan dolayı santralde çalışan kişilerin olumsuz yönde etkilendiği buna karşın yetkilileri göreve davet etmişti. Konuya ilişkin Polis Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "08.10.2022 tarihinde, yangın alanında dumanlama dışında herhangi bir alevlenme olmamasından dolayı itfaiye ekiplerimiz saat 17:00 sıralarında yangın alanından çekilerek alanın sorumluğunu ilgili Belediyelerin yetkililerine teslim etmişlerdir" denildi. 

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) tarafından yapılan açıklamada; 07.10.2022 tarihinde Teknecik Elektrik Santrali yakınlarındaki çöplük alanda başlayan yangının halen söndürülmediği, oluşan dumandan dolayı santral çalışanlarının olumsuz yönde etkilendiği ve yangının söndürülmesi yönünde tüm yetkililer göreve davet edilmiştir.

07.10.2022 tarihinde, saat 11:20 sıralarında, Teknecik Elektrik Santralinin batı kısmında yer alan Çatalköy ile Esentepe Belediyelerine ait çöp toplama alanında yangın olduğu bilgisi alınması üzerine Girne İtfaiye Şubesine ait ekipler süratle olay yerine intikal etmişlerdir.

Çöp toplama alanında başlayan yangına; Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Ekiplerinin yanı sıra, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri ile 2 adet Çatalköy Belediyesi’ne, bir adet Elektrik Kurumu’na ve iki adet de özel bir şirkete ait olmak üzere toplam beş adet iş makinesi (dozer) ile koordineli bir şekilde müdahale edilmiştir.

Yangın aynı gün saat 13:00 sıralarında kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına devam edilmiştir. Yangın alanının çevre emniyetinin alınmasının ardından olası bir alevlenmeye karşı anında müdahale edilebilmek adına ertesi gün (08.10.2022) saat 17:00’e kadar itfaiye ekiplerimiz yangın bölgesinde hazır halde bekletilmişlerdir. Yangın sonucu yaklaşık 40 dönümlük alan içerisinde bulunan çöp ve molozlar yanmış, yangının çıkış sebebi ise halen araştırılmaktadır.

08.10.2022 tarihinde, yangın alanında dumanlama dışında herhangi bir alevlenme olmamasından dolayı itfaiye ekiplerimiz saat 17:00 sıralarında yangın alanından çekilerek alanın sorumluğunu ilgili Belediyelerin yetkililerine teslim etmişlerdir.

Söz konusu alanda bugün itibariyle herhangi bir alevlenme olmayıp, sadece çok yoğun olmayan dumanlama mevcuttur.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı İtfaiye ekipleri her zaman olduğu gibi bu olayda da sorumluluk bilinci ile süratle olay yerine intikal etmiş ve olaya müdahil paydaş kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışarak yangının söndürülmesine katkı koyarak görevlerini layıkıyla yerine getirmişlerdir.

PGM - İtfaiye Müdürlüğü olarak, ihtiyaç duyulması halinde görev ve sorumluluklarımızın bilinci içerisinde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde her zaman yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

bilgisine saygı ile sunulur.

Son Güncelleme: 09.10.2022 17:21
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