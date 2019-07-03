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PGM ile AKÜN arasında “Eğitim İşbirliği Anlaşması” imzalandı

(PGM) ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) arasında “Eğitim İşbirliği Anlaşması” imzalandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:08
PGM ile AKÜN arasında “Eğitim İşbirliği Anlaşması” imzalandı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) arasında “Eğitim İşbirliği Anlaşması” imzalandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Süleyman Manavoğlu, Akdeniz Karpaz Üniversitesi adına ise Üniversite Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün imza koydu.

Protokolle, polis mensupları ile eş ve çocukları, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde indirimli olarak eğitim hakkından yararlanacak.

İmza töreninde konuşan PGM Süleyman Manavoğlu, Akdeniz Karpaz Üniversitesi yöneticilerine Polis Örgütüne eğitim konusunda vermiş oldukları destek ve iyi niyetlerinden dolayı teşekkür etti ve protokolün her iki kuruma hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Öğün ise, polis mensuplarının gelişmesine yönelik Polis Teşkilatına eğitim konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını belirtti ve protokolün  hayırlı olması diledi.

İki kurum arasından imzalanan protokolün, araştırma, eğitim-öğretim konularındaki anlayışlarını, karşılıklı ilişkiler çerçevesinde ve her iki kurumun eğitmenleri, yardımcıları, araştırmacıları, idari personeli ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik etmek, mevcut olanları geliştirmek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımım sağlamak ve bunları yayımlamak, tarafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak temel amaçlarından hareketle oluşturulduğu bildirildi.

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