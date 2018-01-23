PGM Müdürü, Saray'a çağrıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’na çağırarak görüştü. Görüşmede, dünkü olaylarda yaşanan güvenlik zafiyeti ele alındı.

CUMHURBAŞKANI AKINCI, MANAVOĞLU’NDAN AYRINTILI RAPOR İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah Cumhurbaşkanlığı’na çağırdığı Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’ndan dünkü olaylarla ilgili ayrıntılı rapor istedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dünkü olaylarda yaşanan güvenlik zafiyetinin ele alındığı görüşmede, saldırganların tespitini ve gereken hukuki işlemlerin geciktirilmeden yapılmasını isteyen Akıncı, Polis Genel Müdürü’nden de ayrıntılı rapor talep etti.

Dün yapılan eylemlerin normal karşılanabilecek demokratik protesto boyutlarını aşarak şiddete dönüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, polisin bunu önlemekte yetersiz kalmasının kabul edilmez olduğunu Polis Genel Müdürü’ne ifade etti.

Afrika Gazetesi’nin binasına yapılan saldırı ve Cumhuriyet Meclisi çatısına kadar çıkılmasının önlenememesinin ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bu durumun gelecekte tekrarlanmaması için önlemlerin alınmasını istedi.