PGM Müdürü, Saray'a çağrıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’na çağırarak görüştü. Görüşmede, dünkü olaylarda yaşanan güvenlik zafiyeti ele alındı.
Son Güncelleme: 23.01.2018 12:56
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’na çağırarak görüştü.
Emir büyük yerden herhalde. Sn. Manavoğlu da ne yapsın.Ama Ccumhurbaşkanımıza verdiğimiz oylar helal olsun. Çok seçkin üst düzey bir insan.
Adam gibi adam. Gereğini yaptıracağına inanıyorum. Bir vatandaş olarak beklentim budur.