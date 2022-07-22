Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

PGM, tedbirli olunmasını istedi!

Polis Genel Müdürlüğü, artan hava sıcaklığı dolayısıyla halkın tedbirli olmasını ve yangına sebep olabilecek her türlü faaliyetten kaçınmasını tavsiye etti.

22 Temmuz 2022 Cuma 15:48
0 Okunma
PGM, tedbirli olunmasını istedi!
banner48

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde devam eden yüksek hava sıcaklığı nedeniyle, gerek ormanlık alanlarda gerekse kırsal ve kentsel alanlarda, potansiyel yangın çıkma ve hızlı bir şekilde genişleme riskinin özellikle artmakta olduğundan, halkın tedbirli olması ve yangına sebep olabilecek her türlü faaliyetten kaçınması tavsiye edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“1. 01 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında gerekli izin ve tedbirler alınmadan, temizlik maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu unutmayınız.

 2.Araç ile yolda seyir halindeyken veya açık alanlarda, araziler ve özellikle ormanlık alanlarda bulunduğunuzda, içtiğiniz sigaranın izmaritini çevreye atmayınız.

 3.Ormanlara veya akaryakıt istasyonlarına yakın arazilerde, tarımsal ekinlerin bulunduğu alanların etrafına en az 6 metre genişliğinde şerit açılması, olası bir yangının bu gibi yerlere sirayet etmesini önleyecektir.

 4.Spiral(izmirillo) makinesi, kaynak makinesi veya oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma alanın etrafında yangına sebep olabilecek malzemeler temizlenmeli ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Acı kayıp... Ağaoğlu hayatını kaybetti!
Acı kayıp... Ağaoğlu hayatını kaybetti!
Narkotikten 'dalga' operasyonu...
Narkotikten 'dalga' operasyonu...










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim