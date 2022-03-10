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PGM ‘Yabancılar ve Muhaceret Çalıştayı’ düzenledi

PGM tarafından ‘Yabancılar ve Muhaceret Çalıştayı’ düzenledi.

10 Mart 2022 Perşembe 18:55
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PGM ‘Yabancılar ve Muhaceret Çalıştayı’ düzenledi
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Polis Genel Müdürlüğü tarafından Polis Okulu Müdürlüğü’nde bugün ‘Yabancılar ve Muhaceret Çalıştayı’ düzenlendi.

Çalıştayla, ülkede bulunan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili kamusal alanda yaşanan sıkıntıları ortaya koymak ve bunlarla ilgili çözüm önerileri üretmek amaçlandı.

Polis Genel Müdürlüğü öncülüğündeki çalıştayda, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, YÖDAK ve üniversite temsilcileri ile Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri mevcut durumu ortaya koyarak, uygulamada yaşanan sıkıntıları tartıştı ve çözüm önerileri ortaya koydu.

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