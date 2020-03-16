Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Piknik yerlerine baskın yapıldı

Polis bugün yasağa uymayan işletme ve vatandaşa göz açtırmadı.

16 Mart 2020 Pazartesi 16:23
6317 Okunma
Piknik yerlerine baskın yapıldı

Polis bugün yasağa uymayan işletme ve vatandaşa göz açtırmadı.

Piknik yerlerine baskın yapan polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

Son Güncelleme: 16.03.2020 17:26
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTC PolisiPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yasak 2020-03-16 17:06:40

Bu alınan kararlar sizlerin sağlığı ve korunması için yapılıyor. Mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın deniliyor ama sanki birileri bu verilen süre millet mangala gitsin gonyak içsin diye verilmişçesine kimse bizlere karışamaz edalarında mangala ovaya koşuyor. Hükümetin aldığı kararları iplemeyen italya'nın durumu ortadadır. MECBUR KALMADIKÇA EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN. Bunun nesini anlamıyor sunuz ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gibri 2020-03-16 17:18:12

Bu gerizekslılar yüzünden sokağa çıkma yasağı gelecek . Piknik yspsn , toplu yoga yapan , toplu maç gorenler .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Magusalı 2020-03-16 17:24:09

Mesele ceza değil. Kuru kafalıların bunu anlaması. İtalya da aynen bizim gibi kale almadı. Şimdi her gün yüzlerce ölüm. İnsanlar nefes alamıyor ve boğuluyor. Böyle basit bir grip değil.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa 2020-03-16 18:15:00

Bu kadar da yalan haber olmaz serefsizlige luzum yok insanlari izinsiz gelip çekiyorsunuz sonrada yalan yanlis haber yapıyorsunuz bi kere polis gelip vatandaşlara hic bir sey demedi o resmi ceken sisko öküz once insanlik ogrenlin haber yapmadan once

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa 2020-03-16 18:23:57

Bu kadarda yalanci serefsiz olamazsiniz poliside yasalarimiza alet edemezsiniz polis orda vatandaşlara hicbirsey demedi sadece ordaki isletmeyi kontrol etti ama siz haberciler ekmek yemek icin yalanyannis haber yapiyonuz bunu yapan vatanini kadinini bile satar yarin obur gun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
VATANDAŞ 2020-03-16 16:57:32

NE CEZSI.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
VARANDAŞ 2020-03-16 16:58:07

NE CEZASI

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2020-03-16 18:09:48

Pikniğe gidenleri savunmuyorum, yanlış yapıyorlar ama polis hangi gerekçeyle ve hangi yasaklama çiğnendiği için ceza kesmiş merak ettim doğrusu?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Nihai karar yarın Cumhurbaşkanlığında verilecek
Nihai karar yarın Cumhurbaşkanlığında verilecek
İçişleri Bakanlığı korona virüse karşı önlem paketini açıkladı
İçişleri Bakanlığı korona virüse karşı önlem paketini açıkladı
Tatar: “Seçim havası yok”
Tatar: “Seçim havası yok”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim