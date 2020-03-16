Piknik yerlerine baskın yapıldı

Polis bugün yasağa uymayan işletme ve vatandaşa göz açtırmadı.
Piknik yerlerine baskın yapan polis ekipleri cezai işlem uyguladı.
Son Güncelleme: 16.03.2020 17:26
Polis bugün yasağa uymayan işletme ve vatandaşa göz açtırmadı.
Polis bugün yasağa uymayan işletme ve vatandaşa göz açtırmadı.
Piknik yerlerine baskın yapan polis ekipleri cezai işlem uyguladı.
Bu alınan kararlar sizlerin sağlığı ve korunması için yapılıyor. Mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın deniliyor ama sanki birileri bu verilen süre millet mangala gitsin gonyak içsin diye verilmişçesine kimse bizlere karışamaz edalarında mangala ovaya koşuyor. Hükümetin aldığı kararları iplemeyen italya'nın durumu ortadadır. MECBUR KALMADIKÇA EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN. Bunun nesini anlamıyor sunuz ?
Bu gerizekslılar yüzünden sokağa çıkma yasağı gelecek . Piknik yspsn , toplu yoga yapan , toplu maç gorenler .
Mesele ceza değil. Kuru kafalıların bunu anlaması. İtalya da aynen bizim gibi kale almadı. Şimdi her gün yüzlerce ölüm. İnsanlar nefes alamıyor ve boğuluyor. Böyle basit bir grip değil.
Bu kadar da yalan haber olmaz serefsizlige luzum yok insanlari izinsiz gelip çekiyorsunuz sonrada yalan yanlis haber yapıyorsunuz bi kere polis gelip vatandaşlara hic bir sey demedi o resmi ceken sisko öküz once insanlik ogrenlin haber yapmadan once
Bu kadarda yalanci serefsiz olamazsiniz poliside yasalarimiza alet edemezsiniz polis orda vatandaşlara hicbirsey demedi sadece ordaki isletmeyi kontrol etti ama siz haberciler ekmek yemek icin yalanyannis haber yapiyonuz bunu yapan vatanini kadinini bile satar yarin obur gun
NE CEZSI.
NE CEZASI
Pikniğe gidenleri savunmuyorum, yanlış yapıyorlar ama polis hangi gerekçeyle ve hangi yasaklama çiğnendiği için ceza kesmiş merak ettim doğrusu?