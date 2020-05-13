Pile'de eylem

Eylemde Pile Türk Muhtarı Veysel Güden bir konuşma yaparak sorunları aktardı. Yetkililerden çözüm istedi.

"500 Kıbrıslı Türk Pile'de unutuldu" diyen Muhar Güden, ""Bizler adalet istedik. Adalet görmedik. Bize adaleti çok görenlere adaleti göstereceğiz bu barikatlarda… Bu ülkede barikatların kalktığı bir yurt diliyoruz" dedi