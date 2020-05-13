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Pile'de eylem

Pile'de yaşayan vatandaşlar geçiş kapılarının açılması için Beyarmudu Kapısı'nda bugün eylem yaptı

13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:04
679 Okunma
Pile'de eylem

Eylemde Pile Türk Muhtarı Veysel Güden bir konuşma yaparak sorunları aktardı. Yetkililerden çözüm istedi.

"500 Kıbrıslı Türk Pile'de unutuldu" diyen Muhar Güden, ""Bizler adalet istedik. Adalet görmedik. Bize adaleti çok görenlere adaleti göstereceğiz bu barikatlarda… Bu ülkede barikatların kalktığı bir yurt diliyoruz" dedi

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Kibrisli 2020-05-13 12:32:33

hukumetin hangi isinde hayir vardir da size de el atacaklar bunlar herkesssi. unuttu sadece konusurlar

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CypTr 2020-05-13 12:49:10

45 yıldır birleşemeyen ada bu küçük köyün adalet hakkıyla başlayan sınır kapılarının halk eliyle yıkılması sonucunu doğuru. Resmi olarak olmasa da fiziksel olarak adanın kendi içinde birleşmesinin kıvılcımı Pile’den ateşlenir. Varsın çıkarcılar, ganimetçiler anlaşamasın, en azından ada halkı eskisi gibi dolaşır adasında özgürce...

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