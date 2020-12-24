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Pile’deki berberin testi pozitif

24 Aralık 2020 Perşembe 17:29
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Pile’deki berberin testi pozitif

Pile Muhtarı Veysal Güden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, köydeki berberin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Güden’in açıklaması şu şekilde:

“Sevgili Pileliler;

Maalesef dün akşamki güzel gelişmelerin ardından az önce bizleri hem üzecek hem de sıkıntıya sokacak bir haber aldım.

Dün Test yaptıran köyümüz berberi Murat Kayfeci’nin test sonucu az önce geldi ve POZİTİF olduğu açıklandı.
Durumu Sağlık Bakanlığı’na aktardım. Ortaya çıkan bu yeni durum üzerine Sağlık Bakanlığı yeniden karar alacaktır ve bizlere bildirecektir.

Ayrıca son 10 gün içerisinde berber Murart Kayfeci ile temas kuran kişilerin temaslı oldukları ve Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekiplerince aranacakları ve ne yapmaları gerektiği ile ilgili bilgi verilecektir.

Benim yaptığım ilk çalışmada Ben de dahil yaklaşık 20 civarında kişi temaslı olduğunu tebit ettim. Ancak Sağlık Bakanlığı Ekiblerinin yapacağı çalışma sonucunu beklemek ve yapılması gereken her ne ise yapmak en doğrusu olacaktır.

İlerleyen saatlerde sizlere daha detaylı bilgi vereceğim.”

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