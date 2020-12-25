Pileliler hakkında yeni karar!

Pile Muhtarı Veysal Güden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah başlayan yeni uygulamaya göre; Pile’den kuzeye geçmek isteyenlerin haftada bir test yaparak gidiş geliş yapabileceklerini açıkladı.

Güden’in açıklaması şu şekilde:

“Sevgili Pileliler;

Az önce Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ile bir görüşme yaptım. Toplantının sona erdiğini ve kararın alındığını söyledi. Karar! Pilede ikamet edenler HAFTA’DA BİR TEST YAPMAK KOŞULU ile gidiş ve geliş yapabileceklerini karara bağladı. Özetle her hafta test yapıp geçiş yapılabilecektir. Testlerin nasıl yapılacağı ile ilgili size yine bilgi vereceğim.”

Pile muhtarı karantinaya alındı

Güden dün gece yaptığı açıklamada Pile’deki durumdan ötürü her şeye ara verildiğini ve kendisinin karantina oteline yerleştiğini belirtmişti.

“Benim ve çocuğumun en kısa sürede karantinaya alınmak üzere Kuzeye geçmemiz istendi.” diyen Güden’in dün geceki açıklaması şu şekilde:

“Sevgili Pileliler;

Maalesef hiç de beklemediğimiz bir durum ile karşılaştık. Hepimize geçmiş olsun.

Dün akşam sizlere duyurduğum hali ile Sağlık Bakanı ile vardığımız mutabakat gereği Pile Türk Nüfusu ile ilgili İsim listesini ben ve aza arkadaşlarım hazırladık ancak akşam üzeri aldığımız bu üzücü haber neticesi herşeye ara verdik ve durum değerlendirmesi yaptık. Temaslıları belirledik, Sağlık Bakanlığına bildirdik. Benim ve çocuğumun en kısa sürede karantinaya alınmak üzere Kuzeye geçmemiz istendi. Toparlandık ve Karantina Oteline yerleştim. Daha sonra Aza arkadaşlarım hazırladığımız isim listesini bana gönderdiler. Bu isim listesi an itibarı ile Sn Ali Pilli’nin telefonuna, Müsteşarına, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürüne hem e-mail olarak hem de WhatsApp hesaplarına iletilmiştir.

Yarın sabah ilk iş olarak Pile Türkünün geçişi ile ilgili bilgi alıp size tekrar bilgi vereceğim.

Ayrıca Bir çok köylü tarafından bilgime getirilen bir konuya da değinmek isterim.

Şöyle ki ; Muhtar isim listesini Sağlık bakanlığı’na vermediği gibi ayrıca da Barikatı ne isterseniz yapın dedi şeklinde bir söylemim olduğunu iddia edilmiş.

Ben hiçbir zaman siyasi yanım ile hareket etmedim ancak bilmenizi isterim ki birileri mensubu olduğu partinin yaptıklarını görmezden gelip önce ortadan kaybolmayı sonra da ben bu duruma düştüm diye çıkıp bize reva görülen bu durumu yaratan bir siyasi partinin savunuculuğunu yapacak diye beni kötü göstermeye çalışmasına pek şaşırmadım. Üç gündür ortadan kaybolan beni ne daha önce ne de bu akşam arayıp nedir durum, ne yapabilirim bile demeyenlere yarın sabah söyleyecek sözüm olacaktır.

Benim Pile ile ilgili duruşum ortadadır. Ne atıp tutan biriyim ne de fırsatçılık yapan birisiyim.

Yarın sabah sizlere bilgi bu şahıslara da cevabımı şahsen vereceğim.

Şimdilik İyi geceler”