Pilli: "10 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

4 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1940

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 127.196

Toplam Vaka Sayısı: 371

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 274

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 93

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 35

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 58

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok