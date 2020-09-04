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Pilli: "10 pozitif vakaya rastlandı"

Bakan Pilli: "Toplam 1940 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "

04 Eylül 2020 Cuma 19:13
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Pilli: "10 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.


Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

4 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1940

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 127.196  

Toplam Vaka Sayısı: 371  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 274  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 93  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 35  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 58    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 04.09.2020 19:29
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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