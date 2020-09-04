Pilli: "10 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
4 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1940
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 127.196
Toplam Vaka Sayısı: 371
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 274
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 93
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 35
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 58
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok