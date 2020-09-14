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Pilli : 14 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 2149 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi "

14 Eylül 2020 Pazartesi 18:44
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Pilli : 14 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

14 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2149

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen vakalar : 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :10

Yerel vakalar :3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 144.429

Toplam Vaka Sayısı: 607

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 335  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 268  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 211  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 14.09.2020 18:47
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