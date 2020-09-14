Pilli : 14 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
14 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2149
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen vakalar : 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :10
Yerel vakalar :3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 144.429
Toplam Vaka Sayısı: 607
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 335
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 268
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 211
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok