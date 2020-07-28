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Pilli : " 3 yeni pozitif vaka"

Bakan Pilli: "Toplam 857 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı "

28 Temmuz 2020 Salı 19:33
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Pilli : " 3 yeni pozitif vaka"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 857 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

Bakan Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını belirtti.


28 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 857       

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı :Yok   

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :  Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı :  66.276   

Toplam Vaka Sayısı :  138 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı  : 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 24       

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 28.07.2020 19:41
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıCoronavirüsKKTC KoronavirüsKororonavirüsAli Pilli
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