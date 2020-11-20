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Pilli : "4 pozitif vakaya rastlandı"

Bakan Pilli:" Toplam 1402 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi "

20 Kasım 2020 Cuma 17:36
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Pilli : "4 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1402 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin yerel vaka olduğunu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu açıkladı. 

20 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1402 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 

Ülke dışından gelen vakalar -  

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1  

Yerel vakalar - 3 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 251.741 

Toplam Vaka Sayısı- 1031 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 976 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 50 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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