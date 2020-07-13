Pilli: “45 sayfalık salgın raporunu hazırladık”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu’nda kürsüden yaptığı konuşmasında, Covid-19 salgın raporunu hazırladıklarını bildirdi.

“Her şeyden önce, herkes rahat olsun, görevimizin başındayız” diyen Sağlık Bakanı Pilli, sağlıktaki sorunları en iyi şekilde çözmeye çalıştıklarını, halkın sağlığını en iyi şekilde koruyacaklarında endişe olmaması gerektiğini söyledi.

Covid-19 salgın raporunu hazırladıklarını, Meclis’e 1-2 saate getireceğini işaret eden Pilli, “Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı hep birlikte başarılı olduk. Bundan sonra da başarılı bir şekilde gideceğiz” şeklinde konuştu.

Siyasetin sağlığa karışmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Pilli, “Rapor bitti kitapçığı 1-2 saat içerisinde getireceğim. 45 sayfalık bir rapor hazırlandı ve tamamen dünya standartlarına göre hazırlandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da raporu bugün göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Halkın Sağlık Bakanlığı’na güvendiğini, Sağlık Bakanlığı’nın ciddiyetsiz, sorumsuz olmadığını belirten Pilli, şunları kaydetti: “Halkımıza karşı her zaman sorumlu olduk, halkımıza verdiğimiz hizmetler açık ve ortadadır. Covid-19 mücadelesinde yapılan tüm hizmetler ortadadır, hizmetlere köstek koyanları ve görmezlikten gelenleri tarih affetmeyecek.

Hep birlikte yaptığımız icraatlar ile dünyada tanınmasak bile itibar kazandık, biz ülkemizi hiçbir zaman itibarsızlaştırmayız”

KIBRIS POSTASI