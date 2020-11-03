Pilli : 6 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1789 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 1kişi taburcu edildi "
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1789 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda herhangi bir vakanın olmadığını belirtti.
Bakan Pilli, 3 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini açıkladı.
3 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1789
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar - 6
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 227.126
Toplam Vaka Sayısı- 945
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 878
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 62
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-