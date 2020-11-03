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Pilli : 6 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1789 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 1kişi taburcu edildi "

03 Kasım 2020 Salı 18:19
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Pilli : 6 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1789 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 1kişi taburcu edildi "


Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1789 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını , 1kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda herhangi bir vakanın olmadığını belirtti.


Bakan Pilli, 3 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini açıkladı.

3 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1789

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar -  6

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 227.126 

Toplam Vaka Sayısı- 945

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 878

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 62 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Son Güncelleme: 03.11.2020 19:21
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