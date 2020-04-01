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Pilli : 7 yeni vaka daha görüldü

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'de koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 18:10
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Pilli : 7 yeni vaka daha görüldü

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'de koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün 488 kişiye test yapıldı,

Bugün 7 yeni vaka tespit edildi,

Toplam test sayısı  1750,

Toplam vaka sayısı 77, 

Toplam kayıp sayısı 2,

Yoğun bakımda bulunan vaka sayısı 2

KORONAVİRÜSÜN BÖLGELERE GÖRE YAYILIMI ŞU ŞEKİLDE :

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamalarından satır başları:

Lefkoşa 11, Gönyeli 3, Mağusa 2, Beyarmudu 3, Karşıyaka 2, Alsancak 4, Girne 1 ve Karpaz 17 olmak üzere, toplam 46 vakanın tedavisi devam ediyor.

Bugün Malpas Otel’den testleri negatif çıkan 207 kişi otelden ayrıldı. 11 kişiye ikinci testleri yapıldığı ve sonuçların çıkınca henüz çıkmadığı belirtildi. Test sonuçları çıkınca açıklama yapılacak.

Son Güncelleme: 01.04.2020 18:27
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıAli PilliCoronavirüsKoronavirüs
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Kiprislii 2020-04-01 18:38:08

Beee insanlar evinizde galin be

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Taylan / Uk 2020-04-01 19:57:18

Bu makamı işgal etmeye devam ettiğin müddetçe be refik,işler daha da sarpa saracak ve içinden hiç çıkılamaz bir hal alacak..Başından beri takip ettik ve gördük ki bu işi yönetemiyorsun..Televizyonlara her gün için vaka sayısı vermek bu işi yönetebiliyorsun anlamına gelmez..Aslında yalnızca sen değil,başbakanın en başta sorumlu...Bu bakımdan Bay Pilli senin yapman gereken en hayırlı iş; görevden alınmadan istifa edip güle güle mahalleye gitmektir...İşleri daha da sarpa saracağına,evinde otur sarma sar! Bizden söylemesi....

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Ertaç 2020-04-01 20:58:11

Yani bize evde kalın diyorsunuz,bu Almanları taşıyan şöfer niye evde karantinada kalmadı ? 17 vakaya sebeb oldu

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