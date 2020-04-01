Pilli : 7 yeni vaka daha görüldü

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'de koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün 488 kişiye test yapıldı,

Bugün 7 yeni vaka tespit edildi,

Toplam test sayısı 1750,

Toplam vaka sayısı 77,

Toplam kayıp sayısı 2,

Yoğun bakımda bulunan vaka sayısı 2

KORONAVİRÜSÜN BÖLGELERE GÖRE YAYILIMI ŞU ŞEKİLDE :

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamalarından satır başları:

Lefkoşa 11, Gönyeli 3, Mağusa 2, Beyarmudu 3, Karşıyaka 2, Alsancak 4, Girne 1 ve Karpaz 17 olmak üzere, toplam 46 vakanın tedavisi devam ediyor.

Bugün Malpas Otel’den testleri negatif çıkan 207 kişi otelden ayrıldı. 11 kişiye ikinci testleri yapıldığı ve sonuçların çıkınca henüz çıkmadığı belirtildi. Test sonuçları çıkınca açıklama yapılacak.