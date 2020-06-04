Pilli: "8 Haziran'da Güney sınır kapıları açılmayacak"

Bakan Pilli 8 Haziran'da Güney sınır kapısının açılmayacağını söyledi.

Dün akşam Açık Oturumda Dilek Kırıcı'nın sorularını yanıtlayan Bakan Pilli; Güney sınır kapılarının açılmasına yönelik alınmış herhangi bir Bakanlar Kurulu kararı olmadığını, İki Toplumlu Sağlık Komitesinden alınan bilgiye göre bu yönde Rum Kesiminde de herhangi bir geçişlerle ilgili çalışmanın olmadığının bilgisine geldiğini ifade etti.

Geçişler olsa bile bunun sadece öğrenciler hastalar ve Güneyde çalışan işçilerle kısıtlı olacağını söyledi.

Güneyde bir testin maliyetinin yüz dolar olduğunu bunu da kişilerin karşılamasının pek mümkün görünmediğini söyleyen Pilli; biz işçilerimizin, öğrencilerimizin testlerini Hükümet olarak karşılamaya hazırız ancak şu an kapıların açılmasına yönelik bir karar alınmış değildir dedi.

***

12 Hazirana kadar Yangın Sigortası kapsamına giren tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair raporu Bakan Pilli'ye sunacak.

Şubat ayında Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde çıkan yangınla ilgili poliçe sahibi sigorta şirketi kapsam dahilindeki görev ve sorumluluklarının gerçekleştirmesine yönelik raporu 12 Haziranda Bakan Pilli'ye sunacak.

Bakan Pilli şeffaf bir şekilde tüm detayların Meclisle ve halkımızla paylaşılacağını söyledi.

***

2020 YILI ÜLKEMİZİN YENİ HASTANELERE KAVUŞTUĞU YIL OLACAK GİBİ DURUYOR.

"2020 Yılı Sağlık Yılı olacak dedim bunu yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz bu konuda iddialıyım.

Bakanlar Kurulunda aldığımız kararla 5 gün sonra Pandemi Hastanesinin çizimleri halkımızla paylaşılacak, 25 gün sonra da Pandemi Hastanesi ile ilgili açıklamamı halkımıza yapacağım. Umuyorum ki, Eylül, Ekim ayına Pandemi Hastanemiz hazır olacak.

Pandemi Hastanemiz bu zorlu sürecin kupası olacak.

Kupa ile bu süreci halkımızla birlikte taçlandırmış olacağız.

Bu halkımızın bir başarısı olacak.

***

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesinin 2,5 milyon TL proje parası hazırdır. 600 yataklı, 15 yoğun bakım üniteli yeni hastanenin temeli de bu yıl atılacak.

***

Güzelyurt Hastanesini yine Bakanlar Kurulunda aldığımız kararla elimizdeki olanakları kullanarak bu yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Eğer bitiremezsek bu yıl içinde, 2021 yılının ilk iki ayında bitmiş olacak.

***

GAÜ'den alınan inşaatı yarım hastane bu yıl içinde Girne Devlet Hastanesi olacak. 20 güne kadar hastane için ihaleye çıkılıyor. Hastanenin parası Sağlık Bakanlığının fonunda hazırdır. 30 milyon TL Girne Devlet Hastanesinin yapımı için ayrılmıştır."

***

Türkiye ve üçüncü dünya ülkelerinden gelecek öğrenciler içinde kolaylaştırıcı haberler veren Bakan Pilli, gelecek tüm öğrencilerimizin testlerini devlet olarak biz üstleneceğiz. Güvenli güzel bir ülkede eğitim almaları için her türlü kolaylığı öğrencilerimize sağlayacağız dedi.

1Temmuzdan itibaren Türkiye'den karantinasız girişlerde olası bir iki pozitif vaka çıkması halinde yeniden kapanma yaşanmayacağını bu konuda gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti Bakan Pilli...