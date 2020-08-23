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Pilli: 8 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1181 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

23 Ağustos 2020 Pazar 18:49
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Pilli: 8 pozitif vakaya rastlandı!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, 5 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

23 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1181

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 108.192

Toplam Vaka Sayısı- 271

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 180

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 87

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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Kiprislii 2020-08-23 19:04:00

Vay ben artik sizin gibi insanlarida bokuda.neguzel temizlendiydi ortalik gene alsiniz pislikleri memlekete ve cogaldi.ailelerimiz cocuklarimiz sayenizde tehlikede iyi bok yaptiniz alkislayin

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