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Pilli: Aşı önemli ve herkes mutlaka aşı olsun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile birlikte aşı olan Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklamada bulundu.

15 Ocak 2021 Cuma 12:37
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Pilli: Aşı önemli ve herkes mutlaka aşı olsun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile birlikte aşı olan Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklamada bulundu.

Pilli şu ifadeleri kullandı:

“Bugün mutlu bir günümüz. Aşılar ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Covid-19’la mücadelede diğer ülkelere göre başarılı bir yerdeyiz.

Aşılamada diğer ülkelerin önünde olacağımızı söylemiştim. Halkımız rahat olsun gerekli aşıları temin ederek Marta kadar aşı programını tamamlayacağız.

Aşı bulmada dünya zorlanırken, Türkiye sayesinde 20 bin aşıya ulaştık. Türkiye yetkililerine teşekkürler.

Covid-19’la mücadelede ön cephede çalışan sağlık çalışanları öncelikle aşılanacak. Sağlık çalışanları ve milletvekilleri şu an aşı yapıyor.

Aşılarda güvenirlik ve etkinlik ispat edilmiştir. Aşı olmada tereddüt edenler, Covid 19 olmak mı aşı yapmak mı önemli diye Korona virüs olanlara sorsun.

Aşı oldum ve yan etkisini hissetmiyorum.

AB üzerinden Pazartesi 1000 aşı gelecek. 65 yaş üzerine bu aşıları yapacağız.

Aşı önemli ve herkes mutlaka aşı olsun.

Aşı yapanlara maske yasağı kaldırılmayacak

Herkes alınan tedbirlere uysun”.

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