PİLLİ: “AŞILAMA ÇALIŞMALARI İYİ GİDİYOR”

ÖZEL HABER

Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi ile mücadelede geldiğimiz noktayı yorumlayan Pilli, “Aşı ile ilgili bir eylem planımız var. Türkiye’den gelen aşıların ilk partisini yaptık bitirdik. AB’den gelen aşıların da ilk partisini yaptık. Bugün AB’den daha aşılarımız gelecek. Hafta içinde de Türkiye’den gelecek ve biz aşılamaya devam edeceğiz. Hafta sonunda da bu aşılama faaliyetlerine devam edildi. Bugün yeni bir planlama yapacağız ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde bu aşılamayı yapacağız. Şu ana dek 13 bine yakın aşılama yapıldı. Yani aşılama şimdilik iyi gidiyor. Ama her şeyi devletten, Sağlık Bakanlığı’ndan beklemememiz lazım. Yani sosyal mesafeye uymalıyız, maske takmalıyız. Yani siz aşı yapmaya giderken, sosyal mesafenize dikkat edeceksiniz. Maskenizi takacaksınız, Şu anda yapmamız gereken bireysel tedbirlerdir. Lütfen artık kurallara uyalım. Uymazsak bu vakalar artacaktır. Bilelim ki bir vaka çıktığı zaman, onun yanında üç dört tane vaka daha vardır. O yüzden tedbiri elden bırakmamamız lazım” dedi.