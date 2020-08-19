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PİLLİ: "BAŞHEKİME HESABINI SORACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki Polikliniklerde 1 Eylül'den sonra randevulu hasta sayısının günlük olarak 20'yi geçmeyeceği kararının hayata geçmeyeceğini açıkladı

19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:28
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PİLLİ: "BAŞHEKİME HESABINI SORACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki Polikliniklerde 1 Eylül'den sonra randevulu hasta sayısının günlük olarak 20'yi geçmeyeceği kararının hayata geçmeyeceğini açıkladı.
 

Son Güncelleme: 19.08.2020 16:30
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