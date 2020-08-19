PİLLİ: "BAŞHEKİME HESABINI SORACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki Polikliniklerde 1 Eylül'den sonra randevulu hasta sayısının günlük olarak 20'yi geçmeyeceği kararının hayata geçmeyeceğini açıkladı.
Son Güncelleme: 19.08.2020 16:30
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki Polikliniklerde 1 Eylül'den sonra randevulu hasta sayısının günlük olarak 20'yi geçmeyeceği kararının hayata geçmeyeceğini açıkladı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki Polikliniklerde 1 Eylül'den sonra randevulu hasta sayısının günlük olarak 20'yi geçmeyeceği kararının hayata geçmeyeceğini açıkladı.