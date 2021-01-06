Pilli: “Ben kapanacağız demedim”

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de Basın Odası programında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Pilli, “kapacak mıyız” sorusu üzerine, “Ben kapanacağız demedim” diyerek, herkesi önlemlere uymaya davet etti.

Pilli, herkesin bireysel tedbirler almasını ve bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Kurum ve kuruluşların önlemlere uymadığını ifade etti.

Pilli, eğer kurallara uyulmazsa kötü günlerin bizi beklediğini ifade ederek, “ben kapanacağız demedim ama herkes önlemlerini almalı. Sağlık sistemi çökme noktasına gelirse her türlü önlemi alırız” dedi.