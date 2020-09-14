Pilli : “Ben kendimi güzel cümlelerle başarılı gösteremiyorum zaten”

Pandeminin sadece bizim ülkemizde olmadığını, dünyada sürdüğünü söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, çevremizdeki ülkelerde de vakaların sürdüğünü ifade etti.

Tüm dünya ile birlikte bu sorunla uğraştığımızı söyleyen Pilli, çoğu ülkeden daha iyi bir mücadele sürdürüldüğünü de savundu. Sağlık Bakanlığı olarak 7/24 çalıştıklarını ve ne gerekirse de yapmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Pilli, hiçbir semptomu olmayan hastaların dahi gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

Dünyadaki birçok ülkede vakaların evde bekletildiğini de söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, halka gerekli sağlık hizmetinin verildiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının, doktorların özveri ile çalıştığını belirten Pilli, çalışanlara ve doktorlara teşekkür etti, aralarında sorun olmadığını da belirtti.

“Ben kendimi güzel cümlelerle başarılı gösteremiyorum zaten” diyen Bakan Pilli, doktorların bazı sıkıntıları ve talepleri olabileceğini, pandemi merkezine gidip sıkıntıları orada çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

İstihdamlara ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Bakan Pilli, ‘Vallahi az aldık’ dedi, yeteri kadar hemşire almadıklarını, 100 hemşireye daha ihtiyaç olduğunu belirtti, otellere, karantina merkezlerine hizmet verebilecek sağlık personeline ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kışın enfeksiyon vakalarının arttığına işaret eden Dr. Pilli, kısa sürede covid-19’u durdurma ve kışa daha rahat girme hedefinde olduklarını, radikal tedbirler de alacaklarını kaydetti.

Ekonomi için sağlığın tam olması gerektiğine de değinen Pilli, özel hastanelerde yapılan bütün testlerin sonuçlarının bakanlığa geldiğini, kendilerine gelmeden hiçbir pozitif vakanın da açıklanmadığını savundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun durumlarının da iyi olduğunu söyleyen Bakan Pilli, Arıklı’nın bulunduğu otelle de protokol olduğunu kaydetti. Sağlık Bakanlığı’nın çalışmayı sürdüreceğini ve vaka sayılarının düşürüleceğini savunan Ali Pilli, “Güneyde vakalar açılmadan sıkıysa bir basıncı açıklasın bakalım… Bizim memleketin yapısı bu maalesef” dedi. Türkiye’ye sevk edilen hastaların kendi istekleri ile gittiğini söyleyen Ali Pilli, “Biz onları kovmadık, göndermedik” dedi.

KAYNAK : YENİDÜZEN