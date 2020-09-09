Pilli: Biz kararlıyız, vakaları düşüreceğiz

Bakan Pilli dün gece bir televizyon programına katılarak soruları yanıtladı.

Ali Pilli “75 gün sıfır vaka vardı. 1 Temmuz açılımına neden yetki sizde olmasına rağmen izin verdiniz ve vakalar ortaya çıktı” şeklindeki bir soru üzerine şunları söyledi:

“Tüm dünyanın gittiği yönde gitmek durumundaydık ve bu açılım olmalıydı. Bu açılıma giderken belli tedbirleri aldık ancak bunu da biliyorduk ki açılan yerde vakalar olacaktı. Biz mecburduk. Sadece sağlık değil, ekonomi de, siyasi nedenler de söz konusudur. Dışarıdan gelen vakalar içeri girdi, bunu bekliyorduk, tedbirleri aldık, devam ediyoruz. Biz kararlıyız, vakaları düşüreceğiz, eski günlere döneceğiz, Tabii bu zaman ister ama döneceğiz. Bu dönemde radikal tedbirler alıyoruz. Savaşı yine kazanacağız. “

“Sağlık alt yapısının ilk güne oranla büyük farklı olduğunu yatak sayısının arttığını, mücadele için ekipmanları sağlandığını” ifade eden Pilli, şöyle konuştu:

“Denetleme çok önemli. Bakanlar kuruluna Polis Genel Müdürü geldi. Bizim en büyük eksiklik denetleme. Poliste covid denetim birimi kuruldu. Elimizde yasal güç yoktu. Biz baştan söyledik. Bugün ülke dışından gelen ve limanda sisteme giren yolcular bu sistemle ilçe yönetim kuruluna gidiyor ve vaka polise gidiyor, gerekli kişilerin evden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek muhtarlara gidiyor. Kimse kuralları çiğneyemeyecek. Polis, Sağlık Bakanlığı kaymakamlık denetleyecek. Ben inanıyorum. Bu sistem oturur ve halkımız uyarsa vaka sayısı çok azalacak.

Biz ilk başta PCR olarak 100 test yapabiliyorduk. Çatısı akıtan bir laboratuvar vardı. Şimdi şahane laboratuvar var. yenilendi. Cihazlar 8 oldu. Gazi Mağusa’da açtık, bunun yanında özelde testler var. Yani biz kapasitemizle günde 5000’ lere çıkabiliriz. Yolculara testler gücümüzü alıyordu. Bulaş başladıktan sonra yerel vakaları nasıl buluyoruz, testlerle. Daha da arttıracağız. Dışarıdan gelen kanalı kestik. Suyu temizlemek için çalışacağız. Teşhis ve tedavi belli. Malzemeler var, bunu kısa sürede temizleyeceğiz. Daha radikaltedbir gerekirse alacağız.

ÜST KURULUN KARARLARI

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlarla ilgili bir soru üzerine de, “üst kurulun aldığı kararları hükümete vermesi ve bunların hükümetçe resmi gazetede yayınlanması gerektiğini” belirtti.

“ Sadece üst kurulun verdiği kararlarla adım atmanın mümkün olmadığını” ifade eden Pilli şöyle konuştu:

“ Sen üst kurul olarak 7 gün karantina koyuyorum diyorsun ama yatak konusunu sen halledemezsin. İlgili kurumlara sorman lazım. Sen denetleme yapılsın dersin ama yasa yoksa nasıl yapacaksın.”