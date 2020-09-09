Pilli bölge bölge yerel vakaları açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir televizyon programında bugün açıklanan yerel vakaların bölgelerini açıkladı.
Pilli, 15 yerel vakanın 10 tanesinin Girne ve çevresi, 3 tanesinin Lefkoşa'da ve 2 tanesinin de Haspolat'ta saptandığını belirtti.
15 yerel vakanın 10 tanesi Girne, 3 tanesi Lefkoşa, 2 tanesi ise Haspolat'tan çıktı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir televizyon programında bugün açıklanan yerel vakaların bölgelerini açıkladı.
Pilli, 15 yerel vakanın 10 tanesinin Girne ve çevresi, 3 tanesinin Lefkoşa'da ve 2 tanesinin de Haspolat'ta saptandığını belirtti.