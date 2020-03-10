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Pilli: Boş bir uçakla geri gönderilecekler

Sağlık Bakanı Ali Pilli, basın toplantısı düzenleyerek koronavirüs teşhisi konulan hasta ve aynı uçakta KKTC’ye gelen 141 kişilik Alman kafileyle ilgili son gelişmeleri aktardı.

10 Mart 2020 Salı 20:59
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Pilli: Boş bir uçakla geri gönderilecekler

Sağlık Bakanı Ali Pilli, basın toplantısı düzenleyerek koronavirüs teşhisi konulan hasta ve aynı uçakta KKTC’ye gelen 141 kişilik Alman kafileyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Pilli, 141 kişilik kafilenin adaya girişleri sırasında 1 kişide ateş tespit edildiğini ve 65 yaşındaki kadın turiste yapılan test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. 141 kişilik kafilenin 3 farklı otele yerleştirildiklerini anlatan Ali Pilli, Korona teşhisi konulan kadınla direk teması olan eşi ve 3 kişinin karantinaya alındığını açıkladı. Pilli, diğer kafile üyelerinin de kontrolden geçirildiğini ve hiçbirinde ateş veya öksürük gibi herhangi bir şeye rastlanmadığını kaydetti.

Pilli, çok bilgi kirliliği olduğunu belirterek, iddiaların aksine, karantinada gözlem altında olan hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve ağır bir vaka olmadığını söyledi. Pilli, KKTC vatandaşı olarak herhangi bir vakanın ise bulunmadığını vurguladı. Alınması gereken kişisel tedbirleri yineleyen Bakan Pilli, vatandaşlara kalabalık ortamlarda bulunulmamaları konusunda ise çağrı yaptı. Sağlık Bakanlığı olarak, gerekli görüldüğü sürece açıklama yapacaklarını da belirten Pilli, vatandaşın, bu açıklamalar dşında hiçbir açıklamayı dikkate almamalarını söyledi. 141 kişilik Alman kafilenin ülkelerine geri gönderilmeleri içinse çalışma başlattıklarını belirten Bakan Pilli, yarın veya öbür gün söz konusu kafilenin Antalya’dan gelecek boş bir uçakla Almanya’ya geri gönderileceğini açıkladı.

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