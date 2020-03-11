Pilli: “Bugüne kadar 5 kişiye test yaptık, 5’i de negatif”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlık olarak göreve geldikleri günden beri tüm görevleri yapmaya çalıştıklarının altını çizerek, Koronavirüs’ün Aralık 2019’da başladığını, o günden bu yana gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını belirtti.

“HER TÜRLÜ MALZEMEMİZ VAR”

Önlemleri giderek artırdıklarından bahseden Bakan Pilli, “Pazar akşamı Almanya’dan gelen bir tur uçağında 141 yolcu içerisinde bir kişide yüksek ateş tespit edildi. Geldiğinde böyle bir şey söz konusu değildi, ertesi gün bu şikayet belirtildi ve karantina merkezimize aldık. Gerekli tetkikleri yapıyoruz ülkemizde, her türlü malzememiz de var” ifadelerini kullandı.

“KARANTİNADA TEK BİR HASTA VAR”

Karantinada tek bir vaka olduğunu, onun dışında karantinada olan Alman turistin kocasında da şu an için herhangi bir sorun olmadığını aktaran Pilli, bunun dışarısında herhangi bir vaka veya şikayet almadıklarını söyledi.

“EN ÖNEMLİ ŞEY; HERKES KENDİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALIDIR”

Ali Pilli, ileriki günlerde bu tür virüsler ile yaşamak mecburiyetinde olduğumuzu, dolayısıyla salgın olsa da olmasa da tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, “Burada en önemli şey; herkes kendine düşen görevi yapmalıdır, hijyen şartlarına uymalıdır” ifadelerini kullandı.

“OLASI BİR SALGINA YÖNELİK STOKLARIMIZI ARTIRIYORUZ”

Türkiye’den ekip geldiğini, yardımcı olduğunu, ama bizim de ekibimiz ve altyapımız olduğunu işaret eden Bakan Pilli, “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile iletişim içerisindeyiz, herhangi bir malzeme sıkıntımız yok, ama olası bir salgına yönelik stoklarımızı artırıyoruz” dedi.

Kıbrıs Postası