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Pilli: “Çok şeyler yapmak istiyoruz ama…”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası iş birliğinde düzenlenen törende Sağlık Bakanı Ali Pilli konuştu.

12 Mayıs 2022 Perşembe 14:39
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Pilli: “Çok şeyler yapmak istiyoruz ama…”

Sağlık çalışanlarının haklarının çiğnenmesine hiçbir zaman izin vermediğini kaydeden Pilli, ülkede sorunların süratle çözülmesinin bazen kolay olmadığını ifade etti. 
Pilli, “Pandemi döneminde sorunların daha da derinleştiğinin,  çözülmesi elzem sorunların bulunduğunun farkındayım.  Diyalog ve istişare içinde hareket etmeye hazırız. Bütün sorunlar önümüzdeki günlerde çözeceğiz” dedi.
Pilli, “Çok şeyler yapmak istiyoruz ama 6 ayın içinde 3-4 tane hükümet oluştu” dedi.
Pandemiyle mücadelede Ersin Tatar başbakanlığındaki hükümetin de önemli bir rolü olduğunu, sürecin her aşamasına tanıklık ettiğini vurgulayan Pilli, “Eğer bir başarı varsa, ki vardır, bu sağlık çalışanlarınındır ama dönemin hükümetinin ve halkın da bu başarıda büyük payı var” şeklinde konuştu.  
Pandemi döneminde hemşirelerin taşınmasında hiçbir sorun olmadığını ifade eden Pilli, taşımacılıkta şu an yaşanan sorunun da çözüleceğini, ek mesailerin Cuma günü ödenmesinin hedeflendiğini belirtti.
Çalışma şartlarının düzenlenmesi, sağlık yasalarının süratle geçmesi ve güncellemesi için çalışacaklarını ifade eden Pilli, hemşire ve diğer sağlık personelinin arttırılması gerektiğini, bu konuda ciddi sıkıntı yaşandığını belirtti.
Covid-19 döneminde 270’e yakın kişinin geçici olarak işe alındığını söyleyen Sağlık Bakanı Pilli, bu kişilerin sınavla hemşirelik kadrosuna geçmesinin mücadelesini verdiğini kaydetti.
Pilli, 500 yataklı hastanenin 2-3 yıl içinde bitirileceğini, enflasyondan dolayı ihale süreçlerinin durduğunu ancak Girne Hastanesi’nin, AMATEM’in ve yarım kalan Güzleyurt hastanesinin de tamamlanacağını söyledi. 
Pilli, yoğun bakım ünitelerini de artıracaklarını söyleyerek, bir süre sonra pandemi hastanesindeki yoğun bakımın da diğer hastalara açılacağını belirtti. 

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